4 Manfaat Kayu Manis, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Memiliki khasiat yang dahsyat, membuat kayu manis ini banyak dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan.

Sementara itu, di pasaran, kayu manis tersedia dalam bentuk kulit yang sudah dikeringkan, minyak esensial, daun, ekstrak cairan, bubuk, dan sirup.

Umumnya, kayu manis diolah dengan menyeduh di air panas dalam bentuk teh kayu manis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penyakit jantung

Salah satu manfaat kayu manis ternyata bisa untuk mengatasi risiko penyakit jantung.

Pasalnya, kayu manis memiliki kandungan cinnamaldehyde dan cinnamic acid yang mampu menstabilkan tekanan darah dan melemaskan pembuluh darah.

Selain itu, kandungan tersebut juga dipercaya menurunkan kadar kolesterol dan lemak pada darah.