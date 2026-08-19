4 Manfaat Kayu Manis, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang baik untuk kesehatan tubuh.

Kayu manis atau cinnamon adalah jenis rempah alami. Biasanya kayu manis sering ditemukan dalam bentuk batang atau bubuk.

Kayu manis yang kaya akan antioksidan bisa melindungi dan memperbaiki sel tubuh dari kerusakkan ini.

Itulah sebabnya, kayu manis diburu banyak orang karena manfaatnya.

Kayu manis bisa dipadupadankan dengan madu. Madu juga menyimpan kandungan antioksidan dari senyawa asam organik dan fenolik seperti flavonoid.

Keduanya memiliki khasiat yang menakjubkan bagi kesehatan tubuh.

Nah apa saja manfaatnya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan jerawat

Manfaat kayu manis yang pertama ialah membantu menyembuhkan jerawat.