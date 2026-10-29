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4 Manfaat Kencur, Jerawat Bakalan Ambyar

4 Manfaat Kencur, Jerawat Bakalan Ambyar
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Membuat ramuan beras kencur. Foto: source YouTube

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Manfaat kencur memang sangat ajaib, karena dipercaya mampu mencegah diri Anda mudah terserang penyakit.

Kencur juga mampu meredakan sejumlah gangguan seperti depresi, stres dan cemas.

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Bagian daun kencur memiliki manfaat untuk mengatasi demam, bengkak, rematik, oftalmia, dan dan pharyngodynia.

Sedangkan pada bagian rimpang atau akar, kencur memiliki aroma yang sangat kuat.

Rimpang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari proses pengobatan medis herba.

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Meski tidak semua negara pengguna kencur memanfaatkannya.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kencur yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan energi.

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