4 Manfaat Kencur, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Manfaat kencur memang sangat ajaib, karena dipercaya mampu mencegah diri Anda mudah terserang penyakit.

Kencur juga mampu meredakan sejumlah gangguan seperti depresi, stres dan cemas.

Bagian daun kencur memiliki manfaat untuk mengatasi demam, bengkak, rematik, oftalmia, dan dan pharyngodynia.

Sedangkan pada bagian rimpang atau akar, kencur memiliki aroma yang sangat kuat.

Rimpang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari proses pengobatan medis herba, meski tidak semua negara pengguna kencur memanfaatkannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memutihkan wajah

Kini banyak pemutih wajah instan di pasaran, tetapi pasti menggunakan bahan kimia.