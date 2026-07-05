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4 Manfaat Ketumbat, Baik untuk Mengobati Rematik

4 Manfaat Ketumbat, Baik untuk Mengobati Rematik
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Ketumbar. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KETUMBAR merupakan salah satu bahan masakan yang ada di dapur.

Ketumbar juga bisa digunakan sebagai bahan alami untuk meningkatkan gairah pasangan.

Karena ketumbar mampu meningkatkan rasa ingin terus makan, ahli menganggap hal tersebut berhubungan dengan kemampuan ketumbar dalam meningkatkan keingingan untuk berhubungan di ranjang.

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Selain itu, khasiat ketumbar untuk pria tidak hanya berhubungan dengan masalah di ranjang saja, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan.

Ahli menemukan hal tersebut disebabkan karena komponen di dalam ketumbar yang masuk ke dalam pembuluh darah.

Kandungan ketumbar, seperti vitamin A dan vitamin C meningkatkan ketajaman indra.

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Sementara itu, kandungan riboflavin atau vitamin B ketumbar membuat seseorang terdorong untuk berhubungan.

Menurut sejarah, di Yunani dan Italia, ketumbar dijadikan bahan utama dalam 'love potion' sejak dahulu kala.

Ada beberapa manfaat ketumbar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati rematik.

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