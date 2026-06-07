4 Manfaat Kismis, Bikin Kanker Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - KISMIS merupakan salah satu makanan kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan.
Siapa bilang sehat itu membosankan? Ada begitu banyak makanan super lezat, sehat, dan bergizi yang ditawarkan oleh alam yang bisa kita nikmati kapan saja, tanpa rasa bersalah.
Salah satu makanan super tersebut adalah kismis, alias kishmish, yang memiliki lebih banyak nutrisi.
Kismis pada dasarnya adalah anggur kering, yang kaya akan berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, antioksidan, fitonutrien, polifenol, dan beberapa serat pangan lainnya.
Semua ini menjadikan kismis paling cocok bagi mereka yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Membantu Anda buang air besar lebih baik
Perut yang sembelit adalah neraka bagi tubuh yang sehat. Itulah mengapa Anda perlu menjaga saluran pencernaan tetap bersih setiap saat, dan kismis tentu bisa membantu Anda.
Kismis kaya akan serat pangan tak larut, menjadikannya pencahar alami yang memperlancar buang air besar dan memastikan pembuangan feses lancar dari sistem pencernaan kita.
Ada beberapa manfaat kismis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menambah berat badan.
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