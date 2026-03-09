menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Kopi Campur Susu, Baik untuk Pencernaan

Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Anda bisa mengonsumsi kopi begitu saja atau dicampur dengan susu.

Kopi merupakan minuman yang sangat rendah kalori, tetapi bisa dijadikan minuman sumber energi karena kandungan kafein dalam kopi.

Sedangkan untuk sebagian orang yang tidak terlalu menyukai rasa pahit dari kopi hitam, biasanya akan menambahkan creamer atau susu dalam kopi.

Susu juga menjadi tambahan kopi paling populer yang sudah digunakan dalam berbagai resep kopi di seluruh dunia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Depresi

Selain banyak manfaat kopi untuk diet, minum 1 hingga 2 cangkir kopi campur susu per hari juga bisa membuat mental seseorang makin baik.

Kopi susu ini bertindak sebagai antidepresan ringan, sehingga bisa menghasilkan rasa nyaman pada otak.

2. Mengatasi Masalah Pencernaan

Dalam penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2017 juga menemukan jika seseorang yang minum kopi susu bisa mengurangi masalah pencernaan.

Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang dicampur susu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi rasa kantuk.

