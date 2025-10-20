menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Kopi, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat

4 Manfaat Kopi, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat

4 Manfaat Kopi, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka kopi? Kopi merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Minum kopi bisa membantu mengatasi lelah dan juga rasa kantuk yang Anda rasakan.

Penelitian telah menemukan banyak manfaat kesehatan dari minum kopi.

Kopi merupakan sumber antioksidan, yang bisa membantu menurunkan risiko beberapa penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penyakit Alzheimer

Ini adalah jenis demensia yang paling umum. Penelitian telah menunjukkan bahwa antioksidan dalam kopi bisa melindungi otak dari penyakit Alzheimer.

2. Kanker

Kopi terbukti bisa mengurangi risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker prostat dan kanker endometrium.

Kopi juga bisa melindungi terhadap melanoma, jenis kanker kulit yang paling parah.

Ada beberapa manfaat kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit.

