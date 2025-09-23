menu
4 Manfaat Kopi yang Bikin Kaget, Baik untuk Kesehatan Organ Hati

Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Tidak hanya untuk dikonsumsi, ampas kopi juga bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut.

Kopi merupakan salah satu asupan yang menyimpan berbagai khasiat untuk kesehatan.

Kopi juga sering dijadikan minuman penambah energi saat memulai aktivitas di pagi hari.

Perlu diketahui, bahwa kopi memiliki kandungan kafein, magnesium, serta bahan kimia tumbuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan organ hati

Salah satu manfaat kopi ternyata bisa untuk menjaga kesehatan organ hati.

Pasalnya, kandungan kimia pada kopi bisa membantu proses detoksifikasi sel kanker pada hati.

Ada beberapa manfaat kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja untuk kesehatan jantung.

