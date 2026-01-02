menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah kesukaan orang. Rasanya yang manis membuat kita ketagihan mengonsumsinya.

Bukan hanya buah manggis yang bisa dikonsumsi dan dikenal berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit, tetapi kulit manggis pun memiliki segudang manfaat.

Berdasarkan penelitian, kulit manggis kaya antioksidan berupa xanthone yang memiliki manfaat sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antijamur.

Baca Juga:

Kandungan tersebut juga membuat kulit manggis dipercaya ampuh mengatasi berbagai macam penyakit termasuk diabetes, kolesterol bahkan kanker.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kulit manggis bisa dikonsumsi sebagai teh herbal, jus, atau suplemen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Mengontrol Gula Darah

Manfaat kulit manggis yang pertama ialah membantu mengontrol gula darah.

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis bisa menurunkan kadar gula darah dan menjaga tetap stabil.

Ada beberapa manfaat kulit manggis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan aman dikonsumsi penderita penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI