4 Manfaat Kulit Mentimun, Bantu Tingkatkan Metabolisme

4 Manfaat Kulit Mentimun, Bantu Tingkatkan Metabolisme

4 Manfaat Kulit Mentimun, Bantu Tingkatkan Metabolisme
Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kulit mentimun? Khasiat kulit mentimun tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sebab, kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.

Kulit mentimun juga mengandung vitamin A, B, C, K, dan antioksidan sama seperti dagingnya.

Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baik untuk Kesehatan Mata

Manfaat kulit mentimun yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Walaupun tidak signifikan, tetapi konsumsi mentimun beserta kulitnya memiliki potensi untuk menjaga kesehatan mata.

Setiap 100 gram mentimun dengan kulit mengandung sekitar vitamin A 110 IU.

Ada beberapa manfaat kulit mentimun yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk kesehatan mata.

