4 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Ampuh Obati Keputihan
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis herbal telah lama diketahui bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Bahan dapur yang lumrah digunakan yakni kunyit dan daun sirih.
Kedua bahan itu bila dicampur ternyata mampu mengatasi segala permasalahan yang dialami perempuan pada umumnya.
Apalagi kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan.
Alhasil, suami pun akan merasa bahagia bila istri bisa merawat serta menjaga daerah kewanitaannya dengan sangat baik dan harum.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan daya tahan tubuh
Manfaat mengonsumsi air kunyit campur daun sirih bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imun.
Hal ini tidak lain karena sirih sangat kaya akan antioksidan, yaitu vitamin C, tiamin, niasin, riboflavin, dan karoten, yang mampu menangkal radikal bebas.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit campur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati keputihan.
