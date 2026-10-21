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4 Manfaat Lemon, Baik untuk Kesehatan Kulit

4 Manfaat Lemon, Baik untuk Kesehatan Kulit
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Ada pun kandungan gizi dalam setiap 100 gram buah lemon berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) menurut situs Panganku, yaitu: kalori: 34 kkal; air: 92,2 gram (g); serat: 0,1 g; kalsium: 23 mg; natrium: 31 mg; kalium: 140,0 mg; zinc: 0,2 mg; fosfor: 20 mg; vitamin B2: 0,12 mg; dan vitamin C: 50 mg.

Selain itu, lemon juga memiliki komponen antioksidan, antiradang, dan antiaging.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Baik untuk kesehatan kulit

Salah satu manfaat lemon, yakni sangat baik untuk kesehatan kulit.

Pasalnya, lemon memiliki kandungan vitamin C yang berkontribusi dalam pembentukan kolagen kulit, yaitu protein yang berperan dalam menjaga elastisitas kulit.

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Selain itu, lemon dikenal bisa menjaga kelembapan kulit dengan cara menghidrasi kulit.

2. Menjaga sistem imun

Salah satu manfaat mengonsumsi lemon, yakni mampu menjaga sistem imun.

Ada beberapa manfaat lemon yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan kulit.

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