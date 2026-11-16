4 Manfaat Lemon yang Bikin Kaget
Senin, 16 November 2026 – 05:45 WIB
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.
Buah yang kaya vitamin C ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga dipercaya memiliki berbagai manfaat.
Lemon menjadi pilihan praktis untuk menjaga keseimbangan nutrisi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah Batu Ginjal
Manfaat lemon yang pertama ialah mencegah batu ginjal.
Mengonsumsi setengah cangkir jus lemon setiap hari bisa meningkatkan kadar sitrat dalam urine.
Studi menunjukkan bahwa hal ini membantu melindungi ginjal dari pembentukan batu kalsium.
2. Meredakan Sakit Tenggorokan
Campuran jus lemon dan madu bisa menjadi solusi alami untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat sakit tenggorokan yang parah.
Ada beberapa manfaat lemon yang baik untuk menjaga kesehan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan sumber kalium.
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