4 Manfaat Lengkuas, Ampuh Obati Asma

jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa mmebantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, salah satu khasiat lengkuas yang luar biasa adalah bisa membuat pria makin liar di ranjang.

Adapun kandungan lengkuas yakni galangin; beta-sitosterol; quercetin; alpin; dan flavonoid lainnya yang baik untuk tubuh.

Selain itu, lengkuas juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat makanan, dan karbohidrat yang baik.

Untuk penyajian lengkuas ini sangat mudah, caranya siapkan 2-3 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan madu.

Tumbuk lengkuas dan jahe kemudian rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan campurkan madu secukupnya. Air rebusan lengkuas campur madu siap dihidangkan, minum 1 kali sehari selama 7 hari, setelah itu kondisional sesuai kebutuhan.

Untuk dosis harian direkomendasikan mengonsumsi ramuan ini sebanyak 6 gram.