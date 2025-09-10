menu
4 Manfaat Lidah Buaya yang Tidak Terduga

Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya biasanya digunakan sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kesehatan kulit, bahkan rambut.

Namun, beberapa penelitian medis mengungkap beberapa manfaat lidah buaya lain bagi kesehatan tubuh.

Untuk mendapatkan manfaat herbal, lidah buaya biasanya diolah menjadi jus, teh, dan minuman produksi pabrik lainnya.

Hal itu dikarenakan kandungan nutrisi dan mineral yang dimiliki oleh lidah buaya.

Kandungan zat gizi lidah buaya terdiri dari: energi; protein; lemak; serat; kalsium; fosfor; besi; vitamin C; vitamin A; vitamin B.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiinflamasi

Kandungan gibberin dan auki pada lidah buaya diyakini bisa bertindak sebagai antiinflamasi.

Selain itu, minuman lidah buaya juga memiliki kandungan sterol (campesterol, lupeol, dan sitosterol) yang baik dalam mengurangi edema, nyeri, dan kemerahan.

