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4 Manfaat Madu, Baik untuk Penderita Diabetes

4 Manfaat Madu, Baik untuk Penderita Diabetes
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Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Selain rasanya yang lezat, madu juga populer dengan kandungan nutrisinya yang menyehatkan tubuh.

Madu sangat populer dalam dunia kesehatan, karena penggunaannya sejak dulu sebagai obat tradisional.

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Salah satu mengolah madu, yakni dengan mencampur madu secukupnya dengan air hangat, minum air madu tersebut selagi hangat.

Manfaat madu dalam dunia kesehatan didapat dari kandungan nutrisinya.

Dalam 100 gram madu terdapat beragam nutrisi: Protein: 0,3 gram; Karbohidrat: 79,5 gram; Serat: 0,2 gram; Kalsium: 5 mg; Fosfor: 16 mg; Besi: 0,9 mg; Natrium: 6 mg; Kalium: 26,9 mg; Tembaga: 0,04 mg; Seng: 0,2 mg; Riboflavin atau vitamin B2: 0,04 mg; Niacin atau vitamin B3: 0,1 mg, Vitamin C: 4 mg.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Kadar Gula Darah

Madu memiliki angka indeks glikemik yang rendah, sehingga bisa membantu pasien diabetes menjaga kadar gula darahnya tetap stabil.

Ada beberapa manfaat madu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya baik untuk sistem pencernaan.

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