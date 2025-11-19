menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Madu, Melindungi Terhadap Resistensi Antibiotikk

4 Manfaat Madu, Melindungi Terhadap Resistensi Antibiotikk

4 Manfaat Madu, Melindungi Terhadap Resistensi Antibiotikk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat luar biasa.

Madu mentah berasal langsung dari sarangnya, yang memberikan banyak manfaat karena kaya akan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi madu begitu saja atau dicampur dengan air hangat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Penyembuhan Luka

Manfaat madu yang pertama ialah membantu penyembuhan luka.

Penelitian telah menunjukkan bahwa madu telah menjadi cara yang populer untuk mengobati luka.

Baca Juga:

Satu penelitian menemukan bahwa madu bisa menyembuhkan beberapa luka, seperti luka bakar, goresan, dan luka operasi.

Antioksidan, enzim, dan vitamin yang ditemukan dalam madu memiliki sifat antimikroba.

Ada beberapa manfaat madu yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati batuk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI