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4 Manfaat Madu yang Bikin Kaget

4 Manfaat Madu yang Bikin Kaget
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Madu. Foto dokumentasi Zymuno Essential

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang sakit, banyak orang suka mengonsumsi madu yang dicampur air hangat.

Madu telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Madu mengandung gula serta campuran asam amino, vitamin, mineral, dan antioksidan.

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Cairan yang memiliki berbagai jenis warna, bau, dan rasa ini sering digunakan untuk kesehatan pencernaan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan asam lambung

Manfaat madu yang pertama ialah menurunkan asam lambung.

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Madu merupakan sumber antioksidan yang bisa melawan refluks asam yang disebabkan oleh radikal bebas yang merusak sel pelapis saluran pencernaan.

2. Mencegah infeksi perut

Salah satu jenis madu yang sering dijadikan pengobatan alami untuk pencernaan, yaitu madu manuka.

Ada beberapa manfaat madu yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meringankan diare.

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