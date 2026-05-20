4 Manfaat Makan Mangga Setiap Hari, Bantu Kontrol Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain itu, mangga tidak diragukan lagi merupakan salah satu buah yang paling disukai.

Begitu musim panas tiba, yang terpikir oleh kita hanyalah mangga dan bagaimana cara menambahkannya ke dalam menu makanan sehari-hari.

Beberapa orang melahapnya tanpa berpikir dua kali, sementara yang lain selalu ragu.

Jangan lupa bahwa mangga secara alami tinggi gula, yang membuat beberapa orang ragu untuk memakannya.

Namun, inilah kenyataannya: makan satu mangga setiap hari tidak akan membahayakan kesehatan Anda, justru bisa sangat bermanfaat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Akan Membuat Kulit Anda Bercahaya

Mangga bisa sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit Anda.