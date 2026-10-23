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4 Manfaat Mengejutkan Mencuci Rambut dengan Air Kelapa

4 Manfaat Mengejutkan Mencuci Rambut dengan Air Kelapa
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Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang mengandung segudang nutrisi.

Tidak hanya untuk meredakan rasa haus, air kelapa juga baik untuk menjaga kesehatan rambut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Hidrasi untuk rambut dan kulit kepala

Air kelapa kaya nutrisi seperti vitamin, mineral, dan elektrolit. Saat digunakan sebagai pencuci rambut, air kelapa memberikan hidrasi mendalam pada helai rambut dan kulit kepala.

Hidrasi alami ini membantu melawan rambut kering, mengurangi masalah seperti ketombe dan gatal-gatal.

2. Mencegah kerusakan rambut

Sifat pelembap yang melekat pada air kelapa berkontribusi pada peningkatan elastisitas rambut, mengurangi kemungkinan kerusakan dan ujung rambut bercabang.

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Rambut yang terhidrasi dengan baik lebih tangguh dan tidak rentan terhadap kerusakan akibat penyikatan, penataan rambut atau faktor lingkungan.

3. Mendorong pertumbuhan rambut

Air kelapa mengandung nutrisi penting seperti potasium dan magnesium, yang meningkatan pertumbuhan rambut.

Ada beberapa manfaat luar biasa mencuci rambut dengan air kelapa dan salah satunya ialah mendorong pertumbuhan rambut.

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