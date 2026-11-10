4 Manfaat Merendam Kaki dengan Air Garam, Bantu Atasi Insomnia
jpnn.com, JAKARTA - GARAM tidak hanya digunakan sebagai salah satu bahan masakan, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh.
Salah satu perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan merendam kaki dengan air garam.
Ternyata perawatan sederhana ini efektif dan tentunya hasilnya wow banget.
Berikut ini ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menghilangkan bau kaki
Ternyata air garam bisa menghilangkan bau kaki. Bau kaki disebabkan karena adanya pengembangbiakan bakteri akibat lembap.
Untuk mengurangi bau kaki, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan merendamnya di air garam.
Anda bisa larutkan 1/2 sendok garam ke dalam wadah yang berisi air hangat. Lalu rendam kaki kamu.
2. Mengatasi kaki pecah-pecah
Air garam juga bisa mengatasi kaki kering dan tumit pecah-pecah.
Ada beberapa manfaat merendam kaki dengan air garam dan salah satunya ialah bantu atasi insomnia dengan cepat.
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