Minum Air Hangat, Ini 4 Manfaatnya untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Salah satu cara yang bisa membantu menurunkan berat badan adalah dengan rutin minum air hangat.

Tetap terhidrasi adalah cara ideal untuk menjaga berat badan Anda tetap terkontrol.

Ternyata, memanaskan air sebelum Anda mengonsumsinya sebenarnya bisa meningkatkan metabolisme Anda juga.

Anda tidak salah baca. Anda hanya perlu beberapa gelas air hangat untuk menurunkan berat badan.

Jadi, bagaimana tepatnya air hangat melakukan trik ajaib ini dan berapa banyak yang harus Anda konsumsi?

Anda membutuhkan 6 hingga 8 gelas air hangat untuk membantu Anda menurunkan berat badan.

Air hangat meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Oleh karena itu, minum air hangat di pagi hari disarankan oleh banyak orang.