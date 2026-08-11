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4 Manfaat Minum Air Hangat di Pagi Hari, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Minum Air Hangat di Pagi Hari, Wanita Pasti Suka
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Air hangat. Foto: MindBodyGreen

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka minum segelas air putih setelah bangun tidur di pagi hari.

Padahal, minum segelas air putih hangat di pagi hari bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Dari wajah yang terlihat lebih muda sampai membantu masalah insomnia.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan gejala flu

Saat merasa akan flu kamu merasakan sakit tengorokan, pilek hingga terasa dehidrasi.

Pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan adalah terus mengonsumsi air hangat yang bisa mengurangi iritasi pada tengorokan.

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Uap pada air hangat tersebut juga bagus untuk mencegah saluran pernafasan yang tersumbat.

2. Meredakan nyeri menstruasi

Masalah pada wanita ini memang sering menganggu berbagai aktivitas para wanita.

Ada beberapa manfaat minum air hangat setelah bangun tidur di pagi hari dan salah satunya ialah meredakan gejala flu.

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