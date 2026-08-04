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4 Manfaat Minum Air Madu, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Minum Air Madu, Wanita Pasti Suka
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Madu. Foto dokumentasi Zymuno Essential

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Madu mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks, vitamin C, serta falvonoid, asam fenolik, dan karotenoid yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Manfaat madu beragam, mulai dari menangkal infeksi bakteri dan jamur, membantu penyembuhan luka, hingga meredakan sakit tenggorokan.

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Minum air madu secara rutin di pagi hari untuk mendapatkan khasiat di dalamnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan berat badan

Madu mengandung gula alami yang mengandung sumber alami sehat.

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Jadi, mengonsumsi air madu bisa mengurangi keinginan makan secara berlebihan.

2. Memperbaiki sistem pencernaan

Enzim dalam madu mampu meningkatkan fungsi hati dan berkontribusi mencerna makanan dengan lebih baik.

Ada beberapa manfaat rutin minum air madu setiap pagi yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mengendalikan kolesterol.

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