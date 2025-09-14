4 Manfaat Minum Air Putih Hangat Sebelum Tidur yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - AKTIVITAS yang padat bisa membuat Anda kehilangan cairan tubuh.

Selain bisa berpengaruh untuk kulit, kekurangan cairan bisa membuat tubuh cepat lemas dan malas beraktivitas keesokan harinya.

Untuk itu, disarankan untuk selalu rutin mengonsumsi air putih hangat sebelum tidur.

Air putih hangat yang paling idea adalah 30 menit sebelum waktu tidur dengan dengan temperatur sedang alias tak terlalu panas.

Lalu apa saja khasiat dahsyat minum air putih hangat sebelum tidur?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membersihkan tubuh (detoks)

Minum air putih hangat sebelum tidur menjadi salah satu cara alami untuk membantu detoksifikasi tubuh dan menyehatkan pencernaan.

Ketika mengonsumsinya, tubuh akan menghasilkan keringat dan mengeluarkan racun dalam tubuh lewat keringat tersebut.