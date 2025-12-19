menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Minyak Kelapa, Bantu Kontrol Gula Darah

4 Manfaat Minyak Kelapa, Bantu Kontrol Gula Darah

4 Manfaat Minyak Kelapa, Bantu Kontrol Gula Darah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi minyak kelapa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka menggunakan minyak kelapa. Hal ini karena minyak kelapa telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebaiknya Anda menggunakan minyak kelapa murni karena bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Minyak kelapa murni diekstrak dari kelapa yang masih segar tanpa menggunakan tambahan bahan kimia dan tanpa suhu tinggi.

Baca Juga:

Hal ini bertujuan agar kandungan alaminya, seperti senyawa phenolic, tidak rusak.

Oleh karena itu, minyak kelapa murni berpotensi sebagai antioksidan.

Selain itu, senyawa dalam minyak kelapa seperti asam laurat, kaprilat dan kaprat bisa menjadi penunjang pertumbuhan probiotik di dalam saluran pencernaan dan berfungsi melawan bakteri jahat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Manfaat minyak kelapa yang pertama ialah bisa membantu menurunkan kolesterol.

Ada beberapa manfaat minyak kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mengontrol gula darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI