4 Manfaat Nanas, Ampuh Atasi Mulut Kering
jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi masalah kesehatan.
Anda bisa mengonsumsi nanas dalam bentuk jus, salad, kue kering dan lainnya.
Meski tampak sederhana, segelas jus nanas setiap hari bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat dari dalam.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Peradangan
Tubuh secara alami mengalami proses oksidasi saat memecah nutrisi untuk energi. Sayangnya, proses itu juga menghasilkan limbah yang bisa memicu peradangan dan kerusakan jaringan.
Di sinilah peran bromelain, enzim alami dalam nanas, menjadi sangat penting.
Bromelain diketahui membantu mengurangi peradangan, rasa sakit, dan pembengkakan akibat kondisi seperti radang sendi atau cedera.
2. Menjaga Kesehatan Jantung
Nanas mengandung vitamin B yang penting untuk menjaga fungsi jantung tetap optimal dan menurunkan risiko penyakit jantung.
Ada beberapa manfaat nanas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi mulut kering.
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