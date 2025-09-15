4 Manfaat Nanas Madu, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan. Nanas merupakan buah yang bisa Anda konsumsi begitu saja atau diolah dalam beberapa hidangan.
Selain lezat, nanas yang kaya akan kandungan nutrisi ini juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Apalagi, jenis nanas madu yang sangat digemari karena rasanya lebih manis dan menyegarkan, serta memiliki segudang manfaat yang diberikan untuk tubuh Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah kanker
Manfaat nanas madu yang pertama ialah bisa membantu mencegah kanker.
Nanas madu memiliki kandungan vitamin C, bromelain dan beta karoten sangat bermanfaat mencegah terjadi kanker pada diri seseorang.
Pasalnya, ketiga kandungan itu dapat menekan terjadi kanker dan bahkan mematikan sel-sel yang bisa menyebabkan kanker.
2. Antioksidan cukup tinggi
Antioksidan yang cukup tinggi terdapat dalam nanas madu.
Ada beberapa manfaat nanas madu yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mencegah serangan kanker.
