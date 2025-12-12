4 Manfaat Nanas yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah yang menjadi bahan dasar minuman pinna colada ini juga kaya akan serat dan air serta kandungan nutrisi yang menyehatkan lainnya.

Bahkan, buah nanas bisa membantu mengurangi berat badan. Maka dari itu, buah ini menjadi makanan yang banyak dikonsumsi oleh orang yang sedang diet.

Penasaran apa saja manfaat nanas untuk orang yang sedang diet?

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memiliki kandungan serat yang tinggi

Nanas memiliki kandungan serat yang tinggi, terutama serat larut yang bisa larut dengan air dan membentuk gel untuk memperlambat pencernaan.

Dengan demikian, mengonsumsi nanas bisa membuat perut kenyang lebih lama dan membantu menurunkan berat badan.

2. Kaya kandungan air

Nanas mengandung banyak air, sehingga bisa memenuhi kebutuhan air dalam tubuh.