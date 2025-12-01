menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Nangka, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Nangka, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Nangka, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Buah Nangka. Foto: Stuart

jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Buah nangka biasanya diolah dalam beberapa jenis hidangan manis.

Selain lezat, nangka merupakan buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Adapun nangka mengandung zat tepung yang bagus untuk tubuh.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, ada kadungan vitamin C; vitamin A; kalium; zat besi; niasin; seng; dan thiamin.

Mulai dari daging buah sampai biji nangka, adalah sumber kaya nutrisi dan mineral.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Nangka merupakan sumber vitamin C yang sangat baik sebagai antivirus dan antibakteri.

Ada beberapa manfaat nangka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI