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4 Manfaat Oat, Ampuh Meningkatkan Fungsi Otak

4 Manfaat Oat, Ampuh Meningkatkan Fungsi Otak
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Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - OAT merupakan salah satu makanan yang baik untuk kesehatan tubuh.

Oat telah berevolusi dari sekadar sarapan sederhana menjadi smoothie, camilan, hidangan gurih, dan bahkan kue panggang.

Namun, oat bukan hanya makanan diet yang sedang tren atau tren sesaat.

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Manusia dan bahkan ternak telah mengonsumsinya selama berabad-abad karena profil nutrisinya yang kaya.

Manfaat oat sangat banyak dan diakui secara luas oleh para ahli gizi di seluruh dunia.

Oat, yang secara ilmiah dikenal sebagai Avena sativa, adalah sereal gandum utuh yang sebagian besar ditanam di Amerika Utara dan Eropa, tetapi sekarang dikonsumsi secara global.

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Saat ini, oat menjadi sangat populer di kalangan penggemar kebugaran, pengamat berat badan, dan siapa pun yang ingin menambahkan sumber karbohidrat, serat, dan protein bersih ke dalam pola makan mereka.

Manfaat oat bagi kesehatan tidak hanya untuk menurunkan atau mengelola berat badan.

Ada beberapa manfaat oat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah tentu saja meningkatkan energi dan fungsi otak.

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