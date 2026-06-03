4 Manfaat Pare, Ampuh Mencegah Obesitas
jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran dengan rasa pahit yang mengandung segudang nutrisi.
Pare mengandung senyawa antioksidan yang berlimpah, salah satunya vitamin C.
Antioksidan membentuk pertahanan terhadap benda asing yang akan merusak tubuh, seperti radikal bebas yang bisa menyebabkan sejumlah penyakit.
Pare mengandung berbagai vitamin, seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, dan B9.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengandung nutrisi penting untuk tubuh
Air pare memiliki banyak kandungan yang bisa menyehatkan tubuh.
Pare kaya akan vitamin C, mikronutrien penting yang terlibat dalam pencegahan penyakit, pembentukan tulang dan penyembuhan luka pada tubuh.
Selain itu, vitamin A yang terkandung dalam pare bisa menyehatkan kulit dan mempertajam penglihatan.
Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melawan obesitas.
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