4 Manfaat Pare, Ampuh Mengobati Jerawat yang Membandel

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran yang memiliki rasa pahit. Namun, sayuran yang satu ini mengandung berbagai nutrisi yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Rasa pare yang pahit membuat banyak orang mungkin tidak menyukainya.

Namun, tahukah Anda bahwa pare memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh?

Pare mengandung mineral, seperti kalium, kalsium, zinc, magnesium, fosfor, dan zat besi, serta kandungan senyawa antioksidan, seperti fenol, dan flavonoid.

Pare bisa diolah menjadi ramuan air rebusan pare. Untuk membuatnya pun tak sulit, hanya memerlukan 1 buah pare dan air secukupnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penuaan dini

Kandungan vitamin C sangat banyak dalam pare. Ini sangat bagus untuk kesehatan kulit, terlebih bisa meningkatkan produksi kolagen.

Kolagen dipercaya berperan vital untuk proses peremajaan sel kulit.