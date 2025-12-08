4 Manfaat Pare, Ampuh Mengobati Jerawat yang Membandel
jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran yang memiliki rasa pahit. Namun, sayuran yang satu ini mengandung berbagai nutrisi yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.
Rasa pare yang pahit membuat banyak orang mungkin tidak menyukainya.
Namun, tahukah Anda bahwa pare memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh?
Pare mengandung mineral, seperti kalium, kalsium, zinc, magnesium, fosfor, dan zat besi, serta kandungan senyawa antioksidan, seperti fenol, dan flavonoid.
Pare bisa diolah menjadi ramuan air rebusan pare. Untuk membuatnya pun tak sulit, hanya memerlukan 1 buah pare dan air secukupnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah penuaan dini
Kandungan vitamin C sangat banyak dalam pare. Ini sangat bagus untuk kesehatan kulit, terlebih bisa meningkatkan produksi kolagen.
Kolagen dipercaya berperan vital untuk proses peremajaan sel kulit.
Ada beberapa manfaat pare yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati jerawat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat
- 4 Manfaat Tomat, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
- Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
- 8 Makanan Pemicu Sembelit yang Wajib Anda Ketahui
- 4 Manfaat Jeruk untuk Kulit yang Perlu Anda Ketahui
- Atasi Sembelit dengan Mengonsumsi 10 Jenis Sayuran Ini