4 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Diabetes

Sayuran pare. Foto Regreto/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka sayur pare karena rasanya yang pahit.

Namun jangan salah, rutin mengonsumsi sayur pare bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Sebab, sayuran ini mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Di balik rasanya yang pahit dan aromanya yang tak sedap, ini dia ragam manfaat mengonsumsi pare yang berkhasiat untuk tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan sayur pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Mempertajam Penglihatan

Jika kamu mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mencegah radikal bebas.

