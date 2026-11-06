4 Manfaat Pepaya, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka pepaya? Pepaya merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.
Pepaya memiliki sejumlah manfaat yang mampu memproteksi tubuh dari berbagai macam penyakit.
Pasalnya, pepaya merupakan buah yang rendah lemak, buah ini kaya akan vitamin A, zat besi, fosfor, kalium, protein, dan karbohidrat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan kerja saluran pencernaan
Manfaat pepaya yang pertama ialah meningkatkan kerja saluran pencernaan.
Enzim papain dalam pepaya mampu memecah protein dari makanan yang Anda makan menjadi asam amino yang disebut peptida.
Asam amino penting untuk fungsi setiap sel dalam tubuh Anda. Untuk orang dengan masalah pencernaan, papain bisa membantu meringankan gejala tersebut.
2. Menangkal hipertensi
Dalam studi phytotherapy ditemukan potensi manfaat pepaya untuk mengobati tekanan darah tinggi.
Ada beberapa manfaat pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah hipertensi.
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