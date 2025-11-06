menu
4 Manfaat Pepaya, Pria Pasti Suka

Ilustrasi buah pepaya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang baik untuk kesehatan.

Pria juga wajib mengonsumsi pepaya. Pasalnya, khasiat pepaya bisa meningkatkan kualitas cairan pria.

Jika kualitas cairan pria maksimal, dijamin gairah pria bakal melonjak dan istri bisa kewalahan.

L-arginine, senyawa asam amino esensial yang terdapat dalam buah-buahan seperti pepaya bisa meningkatkan jumlah nitrat oksida (NO).

Nitrat oksida sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan organ vital pria agar bisa tahan lama.

Asupan L-arginine dalam jumlah tertentu bisa mengatasi masalah ranjang pada pria.

Tak hanya itu, pepaya memiliki kandungan folat yang tidak hanya bermanfaat bagi ibu hamil, tetapi juga pria.

Folat ternyata mampu menjaga kesehatan dan kualitas cairan pria yang diproduksi.

Ada beberapa manfaat pepaya yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah serangan flu.

