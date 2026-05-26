4 Manfaat Pepaya yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pepaya juga bisa membantu meningkatkan kehidupan ranjang pria.

Pasalnya, khasiat pepaya bisa meningkatkan kualitas cairan pria dan membuat kehidupan di ranjang makin hot.

Jika kualitas cairan pria maksimal, dijamin gairah pria bakal melonjak dan istri bisa kewalahan.

L-arginine, senyawa asam amino esensial yang terdapat dalam buah-buahan seperti pepaya bisa meningkatkan jumlah nitrat oksida (NO).

Nitrat oksida sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan Anu pria tahan lama.

Asupan L-arginine dalam jumlah tertentu dapat mengatasi masalah ranjang pada pria.

Tak hanya itu, pepaya memiliki kandungan folat yang tidak hanya bermanfaat bagi ibu hamil, tetapi juga pria.