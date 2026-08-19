4 Manfaat Pisang Campur Madu, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang mengandung nutrisi luar biasa.

Pisang juga merupakan buah yang paling mudah untuk diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi.

Salah satunya untuk diet. Pisang bila dicampur madu, khasiatnya semakin luar biasa bagi kesehatan.

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Sebab, di dalam madu ada kandungan antioksidan dari senyawa asam organik dan fenolik seperti flavonoid.

Kombinasi keduanya dipercaya para ilmuwan menjadi sebab tingginya antioksidan pada madu.

Bahkan, kandungan nutrisi pada madu diyakini memberikan manfaat untuk diet dan kesehatan secara keseluruhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memutihkan gigi

Gosokkan kulit pisang pada gigi selama sekitar dua menit setiap kali kamu menyikat dan gigi Anda akan langsung putih cemerlang.