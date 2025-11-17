menu
4 Manfaat Pisang Kepok, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Ilustrasi: Pisang Kepok. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - PISANG kepok merupakan buah yang bisa diolah dalam hidangan seperti kolak dan gorengan.

Pisang kepok juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Berbagai kandungan yang ada di dalam pisang kepok ini di antaranya fenolik, flavonoid, dan antioksidan.

Baca Juga:

Selain itu juga terdapat protein dan sederet mineral. Berikut adalah beberapa manfaat dari mengonsumsi pisang kepok, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa memperlancar pencernaan

Pisang kepok tinggi akan kandungan serat yang bisa berkhasiat menurunkan risiko terkena wasir dan penyakit divertikular.

Buah ini juga bisa menghilangkan penyakit diare dan muntah-muntah.

2. Imun meningkat

Pisang kepok mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

3. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah turun

Pisang kepok bisa menurunkan risiko kardiavaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah berkat kandungan kalium di dalamnya.

Ada beberapa manfaat pisang kepok yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kesehatan pencernaan.

