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4 Manfaat Pisang, Turunkan Risiko Serangan Jantung

4 Manfaat Pisang, Turunkan Risiko Serangan Jantung
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Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PISANG telah lama dikenal sebagai salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, buah ini memiliki kandungan gizi yang tinggi. Adapun berbagai kandungan gizi yang terkandung dalam setiap 100 gram pisang seperti: Air: 67,8 gram; Energi: 128 kalori; Protein: 0,8 gram; Lemak: 0,5 gram; Karbohidrat: 30,2 gram; Serat: 8,1 gram; Kalsium: 12 miligram; Fosfor: 28 miligram; Natrium: 3 miligram; Kalium: 382,0 miligram.

Selain itu, pisang juga mengandung berbagai mineral seperti beta karoten, vitamin B kompleks, Vitamin C, dan niasin.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan stamina

Mengonsumsi buah pisang sebelum olahraga ternyata bisa membuat stamina meningkat.

Penelitian menyebutkan, bahwa pisang dapat dijadikan bahan utama pengganti minuman olahraga untuk menggantikan elektrolit yang hilang.

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Pasalnya, pisang mengandung kalium, karbohidrat, serat, dan vitamin B6 alami.

2. Menjaga kadar kolesterol stabil

Pisang merupakan salah satu buah yang mengandung serat yang tinggi.

Ada beberapa manfaat pisang yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan jantung.

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