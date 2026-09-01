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4 Manfaat Putih Telur, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Putih Telur, Wanita Pasti Suka
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Putih telur. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Telur menjadi sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi penduduk dunia.

Meskipun telur adalah bahan makanan yang merupakan sumber protein yang sangat baik, tetapi perlu untuk membatasi konsumsinya.

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Manfaat telur tak hanya pada kuningnya saja. Ternyata, putih telur juga mengandung sejumlah zat yang lebih baik daripada mengonsumsi telur secara utuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rendah Kalori

Makanan rendah kalori sangat baik untuk menjaga berat badan.

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Pilihan terhadap protein putih telur akan membantu tubuh mengontrol asupan kalori.

Satu porsi putih telur, dengan ukuran yang lebih masuk akal dari empat putih telur akan menyediakan 68 kalori.

Ada beberapa manfaat putih telur yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tinggi protein.

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