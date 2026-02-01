4 Manfaat Red Wine, Ampuh Cegah Deretan Penyakit Ini Menyerang Anda

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda tahu, anggur merah atau red wine memberi manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah sedang?

Segelas anggur merah manis atau red wine bersama alunan musik klasik yang menenangkan mungkin tampak seperti penyemangat suasana hati Jumat malam yang sempurna, sembari menyambut akhir pekan.

Namun, selain sedikit sensasi dan perasaan euforia yang halus, apakah anggur merah benar-benar memiliki manfaat kesehatan?

Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Sosiologi, Virginia Tech di AS menemukan bahwa alkohol dalam anggur merah, jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, menghasilkan angka kematian yang lebih rendah karena semua penyebab jika dibandingkan dengan mereka yang tidak minum.

Namun, itu bukan satu-satunya manfaat anggur merah bagi kesehatan seseorang.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Anggur merah mengurangi risiko diabetes tipe-2 pada wanita

Pusat Epidemiologi Kanker, Australia, melakukan penelitian untuk memeriksa hubungan antara jumlah dan frekuensi konsumsi alkohol dan diabetes tipe-2 dan menemukan bahwa alkohol dari anggur dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit diabetes tipe-2.

2. Anggur merah mengandung banyak antioksidan

Anggur kaya akan antioksidan, termasuk resveratrol, katekin, epikatekin, dan proantosianidin.