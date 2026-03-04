4 Manfaat Rutin Minum Kopi, Baik untuk Kesehatan Organ Hati

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan kafeinnya yang tinggi.

Kopi juga sering dijadikan minuman penambah energi saat memulai aktivitas di pagi hari.

Perlu diketahui, bahwa kopi memiliki kandungan kafein, magnesium, serta bahan kimia tumbuhan.

Baca Juga: NOWWA COFFEE Tawarkan Kopi Rendah Kalori

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan organ hati

Salah satu khasiat rutin minum kopi ternyata bisa untuk menjaga kesehatan organ hati.

Pasalnya, kandungan kimia pada kopi bisa membantu proses detoksifikasi sel kanker pada hati.

Menurut Journal of Clinical Gastroenterology, bahwa asupan kopi berpotensi mengurangi jumlah lemak pada hati.

2. Mengurangi risiko diabetes tipe 2

Salah satu khasiat kopi ternyata bisa untuk mengurangi risiko diabetes tipe 2.