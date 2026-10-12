4 Manfaat Rutin Minum Kopi, Bantu Tingkatkan Mood Anda
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang dan kaya akan kandungan kafein.
Banyak sekali produk minuman kopi yang digemari oleh generasi milenial, seperti kopi susu gula aren, americano, cappuchino, atau
caffe latte.
Tak hanya bermanfaat bagi kenikmatan di lidah saja, kopi yang mengandung cafein dan antioksidan bisa untuk meredakan rasa stres atau depresi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan konsentrasi
Kopi juga seringkali membantu dalam meningkatkan konsentrasi.
Terlebih lagi jika Anda membutuhkan tingkat konsentrasi yang baik sebelum bekerja ataupun belajar.
Kafein dalam kopi mampu meningkatkan konsentrasi agar otak kamu bisa bekerja secara maksimal.
Sajian kopi yang bisa Anda coba untuk meningkatkan konsentrasi seperti, americano, long black, ataupun espresso.
Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang baik untuk meningkatkan kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan mood.
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