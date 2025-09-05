menu
4 Manfaat Sabun Serai, Jerawat Bakalan Tidak Berkutik
Sabun serai. Foto: ilustrasi/swanherbal

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengolah serai dalam bentuk sabun.

Tak seperti sabun mandi lainnya, serai memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang menawarkan banyak manfaat bagi tubuh sebab tidak mengandung bahan kimia dan aman bagi kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sebagai Deodoran Alami

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sabun serai memiliki aroma lemon yang unik yang membuatnya menjadi deodoran alami.

Ini juga memberi tubuh Anda aroma menenangkan yang tahan lama.

2. Sebagai Toner atau Pembersih

Bawalah sabun ini saat traveling sebab sabun serai bertindak sebagai toner alami yang membantu meremajakan kulit wajah Anda karena kandungan minyak esensial.

Selain itu juga membantu dalam mengecilkan pori-pori besar pada kulit dan juga mengangkat kulit yang kendur.

Ada beberapa manfaat sabun serai yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menyembuhkan kaki bengkak.

