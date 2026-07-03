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4 Manfaat Salak, Bantu Obati Diare

4 Manfaat Salak, Bantu Obati Diare
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Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung segudang nutrisi.

Di dalam salak terdapat berbagai macam vitamin dan juga mineral di antaranya vitamin B3; vitamin B2; vitamin C; vitamin B6; vitamin B1; vitamin B5; dan vitamin-vitamin lainnya.

Selain mengandung vitamin, salak juga mengandung lemak jenuh; karbohidrat; serat; fosfor; tembaga; lisin; kalium; magnesium; besi; tirosin; dan kandungan-kandungan lainnya.

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Berbagai macam kandungan tersebut membuat salak memiliki banyak sekali manfaat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menambah stamina

Manfaat salak yang pertama ialah membantu menambah stamina.

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Stamina yang cukup diperlukan untuk seseorang ketika ingin melakukan berbagai macam aktivitas.

Ternyata dengan mengonsumsi buah salak akan membantu untuk meningkatkan stamina.

Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati diare.

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