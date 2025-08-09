menu
4 Manfaat Salak, Bikin Proses Diet Makin Lancar

Salak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena rasanya yang manis sedikit asam.

Buah berbiji ini dikenal ampuh untuk atasi penyakit diare. Hal ini dikarenakan buah ini memiliki kandungan vitamin C tinggi.

Selain itu, salak juga masih memiliki kandungan gizi lainnya yang berguna untuk menangkal beragam penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kerja Otak

Dalam sebuah jurnal ilmiah, telah terbukti bahwa salak yang mengandung pectin dan potassium berguna untuk membantu meningkatkan kinerja otak.

Kandungan potassium akan diserap dan membantu mengangkat kinerja otak dan mengendalikan detak jantung yang diatur oleh Sistem Saraf Otonom.

2. Mencegah Tumbuhnya Sel Kanker Prostat

Kandungan pektik di dalam buah salak akan mencegah berkembang biaknya sel-sel kanker.

Selain itu pektik juga membantu menimalisir proses apoptopis, yaitu sebuah proses bunuh diri dari sel-sel di dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat salak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menjaga fungsi penglihatan mata.

