4 Manfaat Seledri, Baik untuk Kesehatan Organ Hati
jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mnegandung segudang nutrisi.
Semua bagian seledri memiliki manfaat untuk kesehatan, termasuk manfaat daun seledri dan manfaat biji seledri.
Adapun dalam 100 gram seledri bisa menemukan kandungan nutrisi seperti: Air: 93 gram; Protein: 1 gram; Lemak: 0.1 gram; Karbohidrat: 4.6 gram; Serat: 2 gram; Kalsium: 50 miligram (mg); Fosfor: 40 mg; Zat besi: 1 mg; Natrium: 64 mg.
Seledri juga mengandung Kalium: 258.8 mg; Tembaga: 0.08 mg; Seng: 0.4 mg; Beta-karoten: 63 mikrogram (mcg); Karoten total: 130 mcg; Thiamin (Vitamin B1): 0.03 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0.07 mg; Niasin (Niacin): 0.4 mg; Vitamin C: 11 mg.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan tekanan darah
Manfaat seledri yang pertama ialah membantu menurunkan tekanan darah.
Penelitian yang dirilis Journal of Medicinal Food tahun 2014 mengenai dampak penggunaan ekstrak biji seledri pada tekanan darah menyatakan bahwa ekstrak biji seledri ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah.
Sementara itu, penelitian lain pada tahun 2016 menyarankan orang dengan tekanan darah tinggi untuk mengonsumsi lebih banyak serat.
Ada beberapa manfaat seledri yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menjaga kesehatan organ hati.
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