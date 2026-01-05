menu
4 Manfaat Semangka, Cegah Pembentukan Batu Ginjal

Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah kaya kandungan air yang bisa meredakan rasa haus.

Buah ini juga banyak mengandung air serta beragam nutrisi, seperti vitamin C, vitamin A dan juga B6, serta antioksidan.

Dalam Journal of Chromatography, dijelaskan bahwa buah berwarna merah ini memiliki banyak manfaat yang tak terduga untuk kesehatan tubuh.

Bahkan, biji semangka juga memiliki manfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke jantung.

Penasaran apa saja manfaat tak terduga dari buah semangka?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh

Manfaat semangka yang pertama ialah membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Buah semangka mengandung 92 persen air dan elektrolit yang baik untuk menghidrasi tubuh.

Ada beberapa manfaat semangka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

